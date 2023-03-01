Will Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Wood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Will Wood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Will Wood 29 Kasım 1996 tarihinde Burgess Hill şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William Nicholas Wood şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Will Wood Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Will Wood, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Will Wood'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Will Wood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Will Wood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Southampton U21
1 Temmuz 2018 yılında Accrington St.
12 Ekim 2018 yılında Havant & Water.
12 Ocak 2019 yılında Accrington St.
1 Temmuz 2019 yılında FC Dag & Red
19 Ağustos 2020 yılında Ebbsfleet
8 Temmuz 2022 yılında Dulwich Hamlet
Will Wood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Will Wood şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Fulham FC,
Chelsea FC,
Southampton FC
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