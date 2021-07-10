Tenis dünyasının en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da heyecan final müsabakası ile tamamlanacak. Bu kapsamda dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 7 numaralı seri başı İtalyan Matteo Berrettini ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi izlemek için bilgi sahibi olmak isteyenler Wimbledon finali 2021: Novak Djokovic - Matteo Berrettini maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına internet arama motorlarında yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

WİMBLEDON FİNALİ 2021: NOVAK DJOKOVİC - MATTEO BERRETTİNİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Wimbledon tenis turnuvasının finalinde Novak Djkovic ile Matteo Berrettini arasında oynanacak olan 11 Temmuz Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Mücadele şifresiz olarak izlenebilecek.

Novak Djokovic kariyerindeki 20. grand slam şampiyonluğu için mücadele edecek. Kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini de ilk şampiyonluğu için mücadele verecek.