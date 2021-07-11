Tenis dünyasının en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da heyecan final müsabakası ile tamamlanacak. Bu kapsamda dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 7 numaralı seri başı İtalyan Matteo Berrettini ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen tenisseverler internet arama motorlarında Wimbledon finali canlı izle | Novak Djokovic - Matteo Berrettini maçı TRT Spor canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

WİMBLEDON FİNALİ CANLI İZLE | NOVAK DJOKOVİC - MATTEO BERRETTİNİ MAÇI CANLI İZLE

Wimbledon tenis turnuvasının finalinde Novak Djkovic ile Matteo Berrettini arasında oynanacak olan 11 Temmuz Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Mücadele şifresiz olarak izlenebilecek.

Novak Djokovic kariyerindeki 20. grand slam şampiyonluğu için mücadele edecek. Kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 7 numaralı seri başı İtalyan Matteo Berrettini de ilk şampiyonluğu için mücadele verecek.

WİMBLEDON FİNALİ CANLI İZLE | NOVAK DJOKOVİC - MATTEO BERRETTİNİ MAÇI CANLI İZLE

NOVAK DJOKOVİC - MATTEO BERRETTİNİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Novak Djokovic ile Matteo Berrettini arasındaki müsabakayı TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Mücadeleyi izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

NOVAK DJOKOVİC - MATTEO BERRETTİNİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ