Tenisseverlerin izlemekten en çok keyif olduğu, geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarının kura çekimi gerçekleştirilmesinin ardından turnuvanın ne zaman başlayacağını merak edenler Wimbledon tenis turnuvası nerede, ne zaman, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

WİMBLEDON TENİS TURNUVASI NEREDE, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA 2021?

Wimbledon tenis turnuvası, her yıl İngiltere'nin başkenti olan Londra'da Haziran ayının son haftasında başlar ve iki hafta sürmektedir. Çim kort üzerinde oynanan turnuvayı en çok kazanan isim 8 kez ile Roger Federer'dir.

Wimbledon, 28 Haziran 2021 Pazartesi başlayacak, 11 Temmuz 2021 Pazar günü ise sona erecek. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen Wimbledon tenis turnuvası, TRT Spor Yıldız kanalında yayınlanacak.

ERKEKLERDE EŞLEŞMELER

Tek erkeklerde dünya 1 numarası ve son şampiyon Sırp Novak Djokovic, ilk turda Büyük Britanyalı Jack Draper ile karşılaşacak.

Turnuvada 8 şampiyonlukla erkeklerin en başarılı ismi olan İsviçreli Roger Federer, Fransız Adrian Mannarino ile eşleşti.

İspanyol Rafael Nadal'ın katılmadığı turnuvada, ana tablonun ayrı bölümlerinde yer alan Djokovic ve Federer, olası bir finalde karşılaşabilecek.

Djokovic, 2019'da yaklaşık 5 saat süren Wimbledon tarihinin en uzun finalinde Federer'i 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.

KADINLARDA EŞLEŞMELER

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ilk turda İspanyol Carla Suarez Navarro ile mücadele edecek.

Son şampiyon Simona Halep ile Naomi Osaka'nın turnuvadan çekilmesiyle 2 numaralı seribaşı olan Aryna Sabalenka, elemelerden gelecek rakibiyle korta çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

WİMBLEDON TENİS TURNUVASI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Usta raketlerin birbirlerine üstünlük kurmak için yarışacağı Wimbledon, TRT Spor Yıldız'dan kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.