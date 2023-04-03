Winzent Suchanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Winzent Suchanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Winzent Suchanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Winzent Suchanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Winzent Suchanek 16 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Winzent Suchanek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM11Sports yapmaktadır. Winzent Suchanek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Winzent Suchanek'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Winzent Suchanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Winzent Suchanek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Winzent Suchanek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Winzent Suchanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Winzent Suchanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Winzent Suchanek şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Winzent Suchanek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SF Troisdorf (-2016), 1.FC Köln (2016-2022)

Almanya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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