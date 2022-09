WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi WWE'nin Cardiff'de düzenlediği Clash at the Castle şovuna ünlü boksör Tyson Fury damga vurdu.

Tayfun Altuntaş Haberler, Son Dakika Haberleri