WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi

WWE'nin merakla beklenen Pay-per-view (izle ve öde) şovu Clash at the Castle, Galler'in başkenti Cardiff'te gerçekleştirildi. Birbirinden önemli maçlara sahne olan şova Britanyalı profesyonel boksör Tyson Fury damga vurdu.
ÇANTAYI KULLANMASINA ENGEL OLDU
Roman Reings ile Drew McIntyre arasındaki WWE Universal Championship maçında cash ın yapmak isteyen Theory, Money In The Bank çantasını hakeme verdiği sırada tribünlerde bulunan Tyson Fury'nun gazabına uğradı.
TEK YUMRUKLA YERE SERDİ
Ünlü boksörün yumruk attığı Theory, aldığı darbe sonucu yere düşünce maça dahil olamadı. Maçı Roman Reigns'in kazanması sonrası Fury, bu ismi elini sıkarak tebrik etti.