WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi

WWE'nin Cardiff'de düzenlediği Clash at the Castle şovuna ünlü boksör Tyson Fury damga vurdu.

Tayfun Altuntaş
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WWE'nin merakla beklenen Pay-per-view (izle ve öde) şovu Clash at the Castle, Galler'in başkenti Cardiff'te gerçekleştirildi. Birbirinden önemli maçlara sahne olan şova Britanyalı profesyonel boksör Tyson Fury damga vurdu.

WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi

ÇANTAYI KULLANMASINA ENGEL OLDU

Roman Reings ile Drew McIntyre arasındaki WWE Universal Championship maçında cash ın yapmak isteyen Theory, Money In The Bank çantasını hakeme verdiği sırada tribünlerde bulunan Tyson Fury'nun gazabına uğradı.

WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi

TEK YUMRUKLA YERE SERDİ

Ünlü boksörün yumruk attığı Theory, aldığı darbe sonucu yere düşünce maça dahil olamadı. Maçı Roman Reigns'in kazanması sonrası Fury, bu ismi elini sıkarak tebrik etti.

WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi WWE Clash at the Castle'a damga vuran olay! Ünlü boksör Tyson Fury güreşçiyi tek yumrukla yere serdi

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