WWE WrestleMania 37 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Wrestlemania 37 canlı izle

Ülkemizde ve dünyada çok sayıda takipçileri bulunan WWE'de 2021 yılının en önemli şovu WrestleMania 37 için geri sayım başladı. İki gün sürecek olan şovda Universal ve WWE kemeri için maçlar duyuruldu. Kadınlar da ise Smackdown ve Raw şampiyonluk maçları için de karşılaşmalar belli oldu.

WWE WRESTLEMANİA 37 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

WWE Wrestlemania şovu 10 Nisan Cumartesi ve 11 Nisan Pazar günü Tampa Bay'deki Raymond James Stadyumu'nda gerçekleşecek. Wrestlemani'nın S Sport ekranlarından canlı olmasa bile şovun bitmesinin ardından yayınlanması bekleniyor.

Türkiye saati ile gece 03.00'de başlaması bekleniyor. Öte yandan maçlar öncesi yayınlar ekranlara gelecek.

ABD'de ise Wrestlemania, Peacock'ta ve diğer her yerde WWE Network'te özel olarak canlı yayınlanacak .

WWE WRESTLEMANİA 37'DE KİMLER KARŞILAŞACAK?

Wrestlemania'da 10 Nisan Cumartesi günü şu maçlar gerçekleştirilecek:

SmackDown Women's Championship -- Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair

WWE Championship -- Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

Bad Bunny & Damian Priest vs. The Miz & John Morrison

Cesaro vs. Seth Rollins

Raw Tag Team Championship -- The New Day (c) vs. AJ Styles & Omos

Shane McMahon vs. Braun Strowman (Steel Cage Match)

Naomi & Lana vs. Mandy Rose & Dana Brooke vs. Natalya & Tamina vs. The Riott Squad (Tag Team Turmoil)

Wrestlemania'da 11 Nisan Pazar günü şu maçlar gerçekleştirilecek:

Universal Championship -- Roman Reigns (c) vs. Edge vs. Daniel Bryan

Raw Women's Championship -- Asuka (c) vs. Rhea Ripley

"The Fiend" Bray Wyatt vs. Randy Orton

Intercontinental Championship -- Big E (c) vs. Apollo Crews

United States Championship -- Riddle (c) vs. Sheamus

Kevin Owens vs. Sami Zayn (w/ Logan Paul)

Women's Tag Team Championship -- Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. TBD

