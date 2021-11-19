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Xbox Black Friday indirimleri ne zaman, başladı mı? Xbox Kara Cuma indirimleri 2021

Xbox platformu tarafından yapılan Xbox 'Black Friday' indirimleri, büyük yapımlar için birçok önemli fırsatı da beraberinde getiriyor. Xbox kullanıcıları Black Friday (Kara Cuma) indirimlerinin ne zaman olacağını merak ediyorlar. Peki, Xbox Black Friday indirimleri ne zaman, başladı mı? İşte Xbox Kara Cuma indirimleri 2021...

Xbox Black Friday indirimleri ne zaman, başladı mı? Xbox Kara Cuma indirimleri 2021

Xbox, Playstation gibi oyun konsollarının kullanıcıları konsollara gelecek indirim kampanyalarını büyük bir merakla takip ediyorlar. Dövizdeki artışın devam etmesi ve oyunların yüksek maliyette olması oyun severlerin indirim günlerini büyük fırsat olarak görmesine neden oluyor. Peki, Xbox Black Friday indirimleri ne zaman, başladı mı? Xbox Kara Cuma indirimleri 2021'nin ne zaman başlayacağı ve soruların cevapları haberimizde...

Xbox Black Friday indirimleri ne zaman, başladı mı? Xbox Kara Cuma indirimleri 2021

XBOX BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Her sene kasım ayının sonlarında gördüğümüz 'Black Friday' (Ülkemizdeki ismiyle Efsane Cuma) indirimleri, Xbox ve PlayStation konsolları için an itibariyle başlamış bulunuyor.

Xbox 'Black Friday' indirimlerinde yüzlerce büyük yapımda ciddi indirimler bulunuyor.

İndirimler 19 Kasım 2021'de başladı. 2 Aralık 2021'de sona erecek. İndirim fırsatını kaçırmamak için yaklaşık 14 günlük bir süre bulunuyor.

Xbox Black Friday indirimleri ne zaman, başladı mı? Xbox Kara Cuma indirimleri 2021

Birbirinden değerli yapımlardan bazıları:

The Witcher 3 Wild Hunt: Game of the Year Edition - %80 indirim ile 38 TL
Ghostrunner - %60 indirim ile 67,60 TL
Dark Souls Remastered - %50 indirim ile 71,25 TL
Mortal Kombat 11: Ultimate Edition - %55 indirim ile 180 TL
Mafia: Trilogy - %50 indirim ile 187 TL
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - %70 indirim ile 200,70 TL
Immortals Fenyx Rising - %65 indirim ile 210 TL
Resident Evil Village - %50 indirim ile 242,50 TL
Assassin's Creed Valhalla - %50 indirim ile 300 TL
Marvel's Guardians of the Galaxy - %35 indirim ile 325 TL

 

XBOX BLACK FRIDAY İNDİRİMİNİ YAKALAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Xbox Black Friday indirimleri ne zaman, başladı mı? Xbox Kara Cuma indirimleri 2021

 

 

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