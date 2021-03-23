Xiaomi MSA güvenlik sisteminin çöktüğü aktarıldı. Sisteme giremeyen kullanıcılar durduruldu hatası ile karşılaşıyor. MSA hatası neyden kaynaklanıyor? Çözümü nedir?

XİAOMİ MSA DURDURULDU HATASI NEDİR? ÇÖZÜMÜ VAR MI?

Çözüm için öncelikle Google Play Store'dan "Android System WebView" uygulamasını bularak güncelleme yapınız. Gerekli güncellemeyi yaptıktan sonra ilk aşama tamamlanmış olacak.

İkinci aşamada ise Ayarlar > şifreler ve güvenlik > yetkilendirme ve geri alma bölümünden MSA'nın durumunu değiştiriniz.

Sorun devam ederce Xiaomi’nin resmi internet adresinde yer alan çağrı merkezi arayabilir ya da ilgili satıcıdan teknik destek sağlayabilirsiniz.

XİAOMİ MSA NEDİR?

MIUI System Ads. Xiaomi'nin reklam hizmetleri uygulamasıdır.

Ayarlar > şifreler ve güvenlik > yetkilendirme ve geri alma bölümünden MSA açıksa kapalı kapalıysa açarak Xiaomi'nin reklam hizmetlerini görmeyebilirsiniz. Fakat bu işlem problemi giderip gidermeyeceği hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.