Xiaomi yeni akıllı saati Mi Band 6'yı duyurdu! Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik özellikleri neler?

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik tanıtıldı. Akıllı bileklik diğer modellerle kıyaslandığında tasarımsal olarak aynı görünüyor fakat özellikleriyle ise rekabete yeni bir soluk katacak gibi. Teknoloji meraklıları yeni ürünün fiyatını ve özelliklerini araştırmaya başladı. Peki Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik özellikleri neler? İşte detaylar...

XİAOMİ Mİ BAND 6 AKILLI BİLEKLİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Xiaomi Mi Band 6, NFC bulunmayan versiyonu için 35 dolar, NFC bulunan versiyonu için ise 42 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Kullanıcılara daha yüksek çözünürlüklü ve daha büyük ekran sunan yeni Mi Band 6, hafif ve kompakt tasarım anlayışını korumaya devam ediyor.

1,56 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran ile karşımıza çıkan akıllı bileklik, büyüyen ekran boyutuna rağmen tek şarj ile 14 gün kullanım süresi sunuyor.. Ayrıca 152 x 360 piksele çıkan çözünürlüğü ve 326 PPI piksel yoğunluğunu da var.

Tüm akıllı bileklikler gibi Mi Band 6 sağlık özellikleri ile ön planda. SpO2 sensörüne sahip olan Mi Band ailesi, bu sayede kullanıcılara kandaki oksijen seviyelerini gösterebiliyor. Ayrıca Mi Band 5’te bulunan 15 egzersiz moduna 15 yeni egzersiz modu daha eklenmiş durumda. Xiaomi, 6 fitness aktivitesini ise otomatik algılayarak takip gerçekleştiriyor.

Mi Band 6, adını Pomodoro Tekniği’nden alan bir Pomodoro Zamanlayıcı özelliği bulunuyor. Bu zaman yönetimi özelliği ile kullanıcıların 25 dakika boyunca tüm bildirimlerden uzak kalarak daha iyi odaklanmasını sağlıyor.