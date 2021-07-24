Xiaomi'nin MIUI 13 ile kullanıcılarına sunacağı sanal ram miktarı belli oldu!

Bilgisayarda sunulmaya alışık olduğumuz sanal ram özelliği Xiaomi ile telefonlara da gelmeye başlıyor. Xiaomi’nin ilk olarak Redmi Note 10 Pro 5G modelinde yer verdiği ram artırma özelliği beta güncellemesi kapsamında Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10, Redmi K40 / Poco F3, Mi 11X, Redmi K40 Pro ve K40 Pro gibi akıllı telefonlara dağıtılmaya başlandı. Şu an için bu özellik sadece Çin modellerinde kullanılabiliyor. MIUI 13 ile küresel çapta pek çok Xiaomi, Redmi ve POCO telefon RAM artırma işlevinden yararlanabilecek.

3 GB RAM ARTIRMAK MÜMKÜN

Çin merkezli kaynakların belirttiğine göre cihazlarda ayrılabilecek maksimum sanal RAM miktarı 3 GB olacak. Yani eğer 6 GB RAM’e sahip bir cihaz kullanıyorsanız, sanal RAM ile birlikte toplamda 9 GB RAM’e sahip olabileceksiniz. Bu durum, özellikle düşük bütçeli Xiaomi cihazlardaki yetersiz RAM sorununu oldukça azaltacak gibi görünüyor.

RAM ARTIRMA İŞLEMİ NEDİR?

RAM artırma teknolojisi, flash bellekte oluşturulan sanal bölüm sayesinde RAM miktarını artırmanızı sağlar. Bu özellik, sadece RAM belleğinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılabiliyor. Bellek artırma aynı zamanda akıllı telefonun daha fazla uygulama açıp, sorunsuz çalışmasını sağlaacak.

YÜZEN PENCEREDE OYUN OYNANABİLECEK

MIUI 13 hakkında ortaya çıkan diğer detaylar ise kullanıcıları oldukça heyecanlandırıyor. MIUI 13’te yeni simgeler, animasyonlar ve sesler olacağı doğrulandı. Buna ek olarak oyunları tıpkı uygulamalar gibi yüzen pencere moduna alıp oynamaya devam edebileceğimiz de ortaya çıkan bilgiler arasında.

MIUI 13 TÜM GÜNCELLEMELERİ

Ağustos ayı ile birlikte sunulması beklenen MIUI 13'de getirilmesi planlanan tüm özellikler şu şekilde oluşuyor:

Oyunlar için kayan pencereler

Yeni uygulama simgeleri

Katmanlı işleme sistemi

Yeni animasyonlar

Yeni yazı tipleri

Yeni ses efekti ve dokunmatik efektler

Bazı kullanıcı arayüzü değişiklikleri

Yeni süper duvar kağıtları/duvar Kağıtları

