Yabancı uyruklu kadınlar taksiciye saldırdı! Taksici kendisini tekme ve çanta darbelerinden böyle korudu!

İstanbul'un en büyük problemlerinden birisi olarak gösterilen ulaşım sorunu artarak devam ederken sarı taksilerin kalitesi sorgulanıyor.

Öte yandan taksicilerin yolcu seçme, kısa mesafe gibi sorunlarla sıkça haber oluyor.

Yaşanan sorunlar vatandaşı canını sıkarken, taksiciler her gün farklı bir olayla gündeme geliyor.

Olay, Beyoğlu Dolapdere Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi şoförü Abdullah V. ile yabancı uyruklu Sabrine E. ve Oubl H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma sonrası kadınlar taksicinin üzerine yürüyerek ellerindeki çanta ve tekmelerle taksiciye saldırdı. Taksici ise kendisini korumaya çalıştı.

DEFALARCA TEKME VE ÇANTAYLA SALDIRDILAR

Dakikalarca süren kavga vatandaşların tarafları ayırmasıyla güçlükle son bulurken. o kavga anları kameralara yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birinin, taksicinin üzerine yürüyerek tekme attığı, taksicinin de kadınını uzaklaştırmaya çalışıyor. Tartışmaya dahil olan diğer kadın da taksiciye çantasıyla birkaç defa vuruyor.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Öte yandan ihbar üzerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları gözaltına aldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen taraflar, darp raporu aldıktan sonra Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.