Yabancı yatırımcılardan Türk şirketlerine büyük ilgi! 2021 performansı göz kamaştırıyor

Türk şirketlerine yönelik ilgileri artan yabancı yatırımcılar, 2020 yılında 34, geçen yıl da 50 birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar 2017 yılında 47 işlemde Türk şirketlerine yatırım yaptı. Bu kapsamda yaklaşık 15,1 milyar liralık yatırım hedeflendi. Söz konusu dönemde ilk sırada 6'şar işlemle Hollanda ve Japonya kökenli yatırımcılar öne çıktı.

Yabancılar, 2018 yılında ise 36 işlemde Türk şirketlerine yatırım gerçekleştirdi. Buradaki yatırım tutarı yaklaşık 14,9 milyar lira oldu. 2018 yılında yabancı yatırımcılar arasında ilk sırada 4 işlemle İtalya kökenliler yer aldı.

Yabancı yatırımcılar 2019 yılında 46 işlemde Türk şirketlerine yatırım yaptı. Söz konusu yılda ilk sırada 7 işlemle Japonya kökenli yatırımcılar geldi. 2019'de yabancı yatırımcılar toplam 46 işlemde yaklaşık 36,2 milyar liralık yatırım yapılmasını planladı. 2020 yılında Türkiye kökenli şirketlerin devir konusu olduğu devralmalarda yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen 34 ayrı işlemde toplam yatırım tutarı yaklaşık 10,7 milyar lirayı buldu. Bu kapsamda ilk sırada 5 işlemle Almanya kökenli yatırımcılar öne çıktı.

GEÇTİĞİMİZ SENE İLK SIRADA LÜKSEMBURG BULUNUYORDU

2021 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 50 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması planlandı. Türkiye kökenli şirketlerin devir konusu olduğu birleşme ve devralmalarda yabancı yatırımcılar tarafından yapılması öngörülen toplam yatırım tutarı yaklaşık 22 milyar lira oldu. Aynı dönemde incelenen 1 özelleştirme işleminde işlem tarafları yabancı yatırımcılar olurken işlem bedeli 89,3 milyar lirayı buldu. Böylelikle 2021 yılında yabancı yatırımcılar tarafından toplam 51 işlemde Türkiye kökenli şirketlere öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 111,3 milyar lira düzeyine çıktı.

2021 yılında yabancı yatırımcılar tarafından bildirilen işlem bedeli, özelleştirmeler dahil Türkiye kökenli şirketler için öngörülen toplam işlem bedelinin yaklaşık yüzde 81'ini oluşturdu.Yabancılar arasında yapılan sıralamaya göre ilk sırada 10 işlemle Lüksemburg kökenli yatırımcılar yer aldı. İkinci sırada 6 işlemle ABD, üçüncü sırada da 5 işlemle Birleşik Krallık kökenli yatırımcılar dikkati çekti. Bunları, 3'er işlemle Avusturya, Hollanda ve Japonya kökenliler takip etti.