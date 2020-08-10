Abdullah Yadigar’ın oğlu Muhammed Mustafa Yadigar, Nurşah Sözen evlendi!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in nikah akdini yaptığı Abdullah Yadigar’ın oğlu Muhammed Mustafa Yadigar ile Nurşah Sözen, Pendik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Nikah Salon’unda gerçekleştirilen törenle dünya evine girdi.

09 Ağustos 2020 Pazar Günü düzenlenen törende AK-Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil, Hilmi Çoban, Gürkân Altunkanat ve Tuba Zengin nikah şahitliği yaptı.

YADİGAR AİLESİNE TEBRİK YAĞMURU!

Pendik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Nikah Salon’unda gerçekleştirilen törene; AK-Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya gönderdiği Telgrafla katılırken, Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, nikah merasiminden bir-kaç saat önce ailesiyle birlikte Yadigar Ailesine sürpriz yapıp evinde ziyaret ederek mutlu günlerini tebrik etti. Ayrıca il dışına çıkmak için önceden programları olan Memur-Sen İstanbul İl ve Eğitim-Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz ile Tuzla Halk-Eğitim Merkezi Müdürü Metin Çangır’da nikah merasimi öncesi Yadigar ailesini evinde ziyaret edenler arasındaydı.

TÖRENDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYULDU

Törene; Pendik Belediye Başkanı Danışmanı Atilla İpek, Pendik Eğitim-Bir Sen İlçe Temsilcisi Ferhat Gücükoğlu, Pendik Saadet Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akcan, okul müdürleri, eğitim çalışanları, Bangladeş‘ten Turizmci Ali İnzamamueu Hoque ve eşi Fatıma İnzamamueu Hoque, Yadigar ve Sözen Ailesinin dost ve yakınlarının bulunduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı. Koronavirüs önlemleri tedbirlerinin uygulandığı tören, takı merasiminin ardından tamamlandı.