Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı! İşte barajlardaki son durum!

Mega kent İstanbul'da Perşembe günü başlayan ve hafta sonu da etkisini sürdüren yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu.

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Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı! İşte barajlardaki son durum!

Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mega kent İstanbul'da perşembe gününden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Hafta sonu da etkisini sürdüren yağış bir nebze olsun barajlardaki su seviyesini artırdı.

Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre, yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu. Bu oran perşembe günü 22.41 olarak verilere yansımıştı.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

  1. Alibey Barajı yüzde 17.13
  2. Büyükçekmece Barajı yüzde 4.4
  3. Darlık Barajı yüzde 37.17
  4. Istrancalar Barajı yüzde 19.32
  5. Kazandere Barajı yüzde 5.36
  6. Elmalı Barajı yüzde 15.31
  7. Ömerli Barajı yüzde 52.6
  8. Pabuçdere Barajı yüzde 2.96
  9. Sazlıdere Barajı yüzde 9.06
  10. Terkos Barajı yüzde 11.17

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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