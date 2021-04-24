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Yağışlı havalar gölete yaradı, Bolu’nun içme suyu göleti doldu

Bolu'da, etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesi yüzde 90'ları buldu. Su seviyesinin yükselmesiyle göl içindeki adacıklar kaybolurken, bazı ağaçlar da suyun içinde kaldı.

Yağışlı havalar gölete yaradı, Bolu’nun içme suyu göleti doldu

Bolu'da, yağışların mevsim normallerinin altında kalması sebebiyle doluluk oranı yüzde 18'lere kadar düşen kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Baraj'ında geçtiğimiz aylarda yüzde 18'lere kadar düşen su seviyesi geçtiğimiz haftalarda yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 90'lara kadar çıktı.

Gölköy'de su seviyesinin yükselmesiyle birlikte göl içinde oluşan adacıklar kaybolurken, bazı ağaçlar da suyun içinde kaldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yağışlı havalar gölete yaradı, Bolu’nun içme suyu göleti doldu

Yağışlı havalar gölete yaradı, Bolu’nun içme suyu göleti doldu

Yağışlı havalar gölete yaradı, Bolu’nun içme suyu göleti doldu

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