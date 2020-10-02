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  3. Yağmur Sarnıç Emre Aşık hakkında çarpıcı iddialarda bulundu!

Yağmur Sarnıç Emre Aşık hakkında çarpıcı iddialarda bulundu!

Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu ve hakkında bir çok iddia ortaya atılan Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın yıllar önce uzun süre birlikte olduğu Aysun Kayacı ile ayrılıkları ile ilgili ilginç iddialar ortaya attı.

Yağmur Sarnıç Emre Aşık hakkında çarpıcı iddialarda bulundu!

Eski futbolu Emre Aşık ile son dönemlerde sık sık gündemde olan eşi Yağmur Sarnıç, eşinin bir dönem büyük bir aşk yaşadığı Aysun Kayacı'nın ilişkisi hakkında ilginç iddialarda bulundu. 

Yağmur Sarnıç Emre Aşık hakkında çarpıcı iddialarda bulundu!

Yağmur Sarnıç geçtiğimiz günlerde eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiası ile gündeme gelmişti. Yağmur Sarnıç bugün Uçankuş TV'de 'Hayatın İçinden' programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu.

Yağmur Sarnıç Emre Aşık hakkında çarpıcı iddialarda bulundu!

Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu eşinin eski sevgilisi olan Aysun Kayacı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yağmur Sarnıç Emre Aşık hakkında çarpıcı iddialarda bulundu!

Sarnıç eşinin eski sevgilisi Aysun Kayacı'ya şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini iddia etti. Sarnıç, Aysun Kayacı'nın o yüzden ülkeden kaçtığını ifade etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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