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Yağmur Sarnıç eski eşini öldürmeye teşebbüsle suçlanıyordu! Mahkemeden Emre Aşık'ı şaşırtan karar!

Eski milli futbolcu ve antrenör Emre Aşık’ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan eski eşi Yağmur Sarnıç ve suç ortağı olduğu iddia edilen 2 sanığın beraatine karar verildi.

Yağmur Sarnıç eski eşini öldürmeye teşebbüsle suçlanıyordu! Mahkemeden Emre Aşık'ı şaşırtan karar!

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Baycan Şenürek ile sanıkların avukatları, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlandı.

Duruşmaya, müşteki Emre Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet de Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç, duruşmaya katılmadı.

Müşteki Emre Aşık, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Yağmur Sarnıç eski eşini öldürmeye teşebbüsle suçlanıyordu! Mahkemeden Emre Aşık'ı şaşırtan karar!

Müşteki Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet de sanıklardan Erdi Sungur'u tanımadıklarını, kendisiyle ilgili birçok suç duyurusu olduğunu ve Sungur'un kendilerinden para isteyerek yağmalamaya çalıştığını anlattı.

Sanıklardan Sungur’un kendisine "Bana para vermezseniz, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım." dediğini aktaran avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi ve Emre Aşık’ın mezarını buraya kazacağız diye tarla görüntü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.

Sanık Baycan Şenürek, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin iddiaya konu olan suçu işlemediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Yağmur Sarnıç eski eşini öldürmeye teşebbüsle suçlanıyordu! Mahkemeden Emre Aşık'ı şaşırtan karar!

BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek'in üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçunun unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Emre Aşık, "Sanıkların jandarma kontrolünde yakalanmaları, ellerine geçen silahlar, önemli tanık ifadeleri var, bunlara rağmen 'suçun unsurları oluşmadı' diye ceza almadılar. Eylemin planlanması cezasız kalıyor. Kararı istinafa götüreceğiz ve oradan döneceğini umuyoruz." dedi.

İDDİANAMEDEN

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yağmur Sarnıç ile müşteki Emre Aşık'ın boşanma aşamasında bulundukları ve aralarında ceza davaları nedeniyle husumet bulunduğu belirtilmişti.

Yağmur Sarnıç eski eşini öldürmeye teşebbüsle suçlanıyordu! Mahkemeden Emre Aşık'ı şaşırtan karar!

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