Yağmur Sarnıç, Seren Serengil'e öyle sözler söyledi ki görenler yok artık dedi!

Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan ve eşini öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Sarnıç, yıldızının bir türlü barışmadığı Seren Serengil'e açtı ağzını yumdu gözünü.

Sarnıç, bir çok sırrını canlı yayın ekranlarında ortaya çıkaran Serengil hakkında sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Seren Serengil'in dünkü programında "Yağmur, Emre'ye zina yaptı" dedi. Bu sözler üzerine küplere binen Sarnıç ise Serengil'i yıllar önce söylediği "Bekaretimi anneme verdim" ifadesi üzerinden eleştirdi.

Yaşar İpek ile evli olduğu dönemde tüp bebek tedavisi gören Seren Serengil hamile kalmış ancak yaşadığı zor günlerden sonra bebeğini kaybetmişti. Yağmur Sarnıç yıllardır çocuk özlemi çektiğini söyleyen Seren Serengil'e Instagram'dan şöyle yüklendi: "Arkadaşlar şaka maka bir tarafa ben gerçekten bu mitomoni hastası teyzemize üzülüyorum. Baksanıza annesi küçük yaşta pavyona satmış oda inadına gitmiş birinin altına yatmış çok üzüldüm... Teyze gel anlat içini dök başka kime sattı anan seni biz sana destek olalım yoksa sonun hiç iyi değil. Bana bak yoksa çocuk yapmana da mı anan engel oldu. O dönem sana kızıp maşayla dağlayıp kısır mı etti? Sen üzülme gel ben sana da doğurayım bir tane. Onunla uğraş sen piyasadan elini çek kıyamam sana ben ne de olsa doğurgan kadınım ayol istediğim zaman evlenir yine doğururum ama sana çok üzülüyorum. Yazık ah canım benim."