Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu Meteoroloji genel müdürlüğü 1 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm ülke genelinde hava durumu ve sıcaklıklarını açıklayarak bazı bölgelerde sağanak yağış sis ve pusa dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda 1 Kasım Çarşamba günü tüm ülke genelinde bölge ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak i