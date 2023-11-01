Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu

Meteoroloji genel müdürlüğü 1 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm ülke genelinde hava durumu ve sıcaklıklarını açıklayarak bazı bölgelerde sağanak yağış sis ve pusa dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda 1 Kasım Çarşamba günü tüm ülke genelinde bölge ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak i

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Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu 1

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri, Karabük, Kastamonu ve Erzurum çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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