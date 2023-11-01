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Yağmur Sis ve Pusa dikkat! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 1 Kasım Çarşamba tüm ülkede hava durumu
Meteoroloji genel müdürlüğü 1 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm ülke genelinde hava durumu ve sıcaklıklarını açıklayarak bazı bölgelerde sağanak yağış sis ve pusa dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda 1 Kasım Çarşamba günü tüm ülke genelinde bölge ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak i
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