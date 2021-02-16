Yağmur Tanrısevsin'in sevgilisi kim? Ateş Ahlatçı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yakın arkadaşı Demet Özdemir'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından bir süredir kendini aşka kapatan Yağmur Tanrısevsin görünüşe göre yeni bir aşka yelken açtı. Tanrısevsin'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ateş Ahlatçı'nın kalp emojisi ile yorum yapmasının ardından aşk dedikoduları alevlendi.

YAĞMUR TANRISEVSİN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in Ateş Ahlatçı ile aşk yaşadığı ifade ediliyor.

ATEŞ AHLATÇI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ateş Ahlatçı, 18 Temmuz 1997 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya geldi. İlk öğretim ve lise eğitiminin Çorum'da tamamladıktan sonra Bahceşehir Üniversitesini kazanmıştır.

İlk ve orta öğretimi çorumda bulunan 23 Nisan ilk ve ortaokulunda tamamladıktan sonra yine Çorum'da bulunan özel pınar kolejinde ise liseye devam etmiştir.

Bahçehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik bölümünden mezun olmuştur. etmekte olan Ateş Ahlatcı 2017 yazında USA gitmiş ve Washington da Mentore Collegge'de 3 aylık dil eğitimini tamamlamıştır . Ardından 2019 yazında İtalya'nın Milano şehrinde bulunan Bocconi Üniversitesi Digital Marketting ders almış ve başarıyla vermiştir.

Şu anda Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.