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Yağmuru fırsata çeviren çocukların eğlenceleri dakikaları

İstanbul'u etkisi altına alan yağmur yağışını Küçükçekmece'nin Kaynarca Mahallesinde çocuklar fırsata çevirdi. Bir evin çatısından akan suyla saatlerce eğlendiler.

Yağmuru fırsata çeviren çocukların eğlenceleri dakikaları

Küçükçekmece'de etkili olan yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından akan yağmur suyuyla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Yağmuru fırsata çeviren çocukların eğlenceleri dakikaları

Geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan yağmur yağışını Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde üç çocuk fırsata çevirdi. Yağmurun ardından binanın çatısından akan suyun altına giren çocuklar birbirlerini suya ittiler. Çocukların eğlenceli dakikaları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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