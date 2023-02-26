Yaimil Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaimil Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaimil Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaimil Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaimil Medina 24 Temmuz 1999 tarihinde Puerto Ordaz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Venezuela,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Yaimil José Medina Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaimil Medina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaimil Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yaimil Medina'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaimil Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaimil Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaimil Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaimil Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Mineros

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Albacete

1 Temmuz 2019 yılında Albacete

2 Temmuz 2019 yılında Marbella FC

27 Temmuz 2020 yılında Albacete

28 Temmuz 2020 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2021 yılında Albacete

1 Temmuz 2022 yılında Mineros

21 Ocak 2023 yılında TS Galaxy FC

Yaimil Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaimil Medina şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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