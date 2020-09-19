Yakınının tabutunun üzerinde kalça dansı yapan kadın görenleri şaşırttı!

Geçen hafta Ekvator'da silahla öldürülen 35 yaşındaki Marlon Mero Quijije isimli bir kişinin cenaze törenine giden ve ölen kişinin yakını olduğu söylenen bir kadın, Emcidues'in "Ella Quiere Hmm Haa Hmm" şarkısı ile tabutun üzerinde kalça dansı yaptı. Cenazeye katılan kalabalığın alkışlarla eşlik ettiği bu görüntüler kameralara saniye saniye kaydedildi.

BEĞENİLER YÜZ BİNİ GEÇTİ

Kadının tabut üzerinde dans ettiği anlara ait görüntüler Twitter üzerinden ''Eğer kız arkadaşın cenazende bunu yapmaz ise, gerçekten kız arkadaşın mıdır?" başlığı ile paylaşıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören video yüz bine yakın beğeni aldı.

TWİTTER KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Video Twitter kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar kadının yaptığının doğru olmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise kadının sevdiği adamı bu şekilde yolcu etmek istediğini söyledi.