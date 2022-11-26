Yaklaşık 6 yıl süren davada doktorlar döner sermaye ek ödemelerini geri alacak

Sağlık Bakanlığı, 2013-2014 yılları arasında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorlara yapılan döner sermaye ek ödemelerini hatalı olduğu gerekçesiyle 2016 yılında faizi ile birlikte geri ödeyecek.

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Yaklaşık 6 yıl süren davada doktorlar döner sermaye ek ödemelerini geri alacak

Sağlık Bakanlığı, 2013-2014 yılları arasında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorlara yapılan döner sermaye ek ödemelerini hatalı olduğu gerekçesiyle 2016 yılında faizi ile birlikte geri istemiş, doktorlar ise uzmanlık alanlarına göre 15 bin ile 100 bin TL arasında değişen ödemeleri Bakanlığa iade ederek konuyu yargıyı taşımıştı. Yaklaşık 6 yıl süren dava sonunda hukuk mücadelesini doktorların lehine sonuçlandı.

Emsal niteliğinde bir karar

Yaklaşık 6 yıl süren davada doktorların avukatlığını Kasım Aksoy üstlendi. Dava sonunda yüksek mahkeme Sağlık Bakanlığının doktorlardan aldığı parayı faizi ile birlikte geri ödemesine karar verdi. Yüksek mahkemenin kararı bu alanda emsal nitelikte bir karar oldu.

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Ödemeler geri alınmıştı

Konuyla ilgili olarak İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Av. Kasım Aksoy, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2013-2014 yılları arasında yapılan döner sermaye ek ödemelerinin müfettiş raporu doğrultusunda hatalı olduğu gerekçesiyle faizi ile birlikte 2016 yılında geri istendiğini hatırlatarak "Yaklaşık 100 doktordan faizi ile birlikte geri istenilen bu bedeller, doktorların uzmanlık alanlarına göre 15 bin ile 100 bin TL arasında değişiklik gösteriyordu" dedi.

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