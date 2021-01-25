YouTube'da paylaştığı videoda İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu ifade edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Peki Yakup Deniz kimdir? | Yakup Deniz Youtube kanalında Hz. Muhammed'e hakaret mi etti? İşte ayrıntılar...

YAKUP DENİZ KİMDİR?

Yakup Deniz, YouTube'da videolar çekmektedir.

Hakkında çok bilgi bulunmayan Yakup Deniz, hükümete ve İslamiyet'e ilişkin 'negatif' paylaşımlarıyla biliniyor.

Yakup Deniz, YouTube'a çektiği videolarda İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i baskın ve soygun yapan, cinayet işleyen biri olarak anlatması tepki çekmişti.

YAKUP DENİZ YOUTUBE KANALINDA HZ. MUHAMMED'E HAKARET Mİ ETTİ?

Yakup Deniz, YouTube kanalında paylaştığı videolarda Hazreti Muhammed'e hakaret etti. Deniz'in Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda sık sık İslamiyet'i eleştirdiği, inananlarla dalga geçtiği de biliniyor.

Yakup Deniz'in çektiği videoların sosyal medyada infial yaratmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün kullanıcının tespit edilip cezalandırılması için Re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup deniz isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki 22/01/2021 tarihli video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır"

Yakup Deniz'in Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar da tepkiye neden olmuştu.

Deniz'in söylediklerinin yanlış olduğunu ifade edenlere sert çıktığı biliniyor.

İşte Yakup Deniz'in Twitter hesabında yaptığı skandal paylaşımlardan bazıları:

* Türkiye, şeriatçı örgütlerin odağı haline gelen terörist bir parti tarafından yönetiliyor. Bu konuda anayasa mahkemesi kararı var.

* Ölümden sonra madem ki tekrar kemiklere et giydirerek dirilteceksin, bu işi öldürmeden yapamaz mısın? İsa'yı öyle yaptım diyorsun ya! Angarya çalışmaya bu kadar mı meraklısın o kadar eti nereden bulacaksın? Öldürmeden al yanına insanları hadi göreyim, yapabilir misin?

* Adam videoların altına sürekli yazıyor

'Dinime hakaret edemezsin'

Be kardeşim ben senin dinine hakaret etmiyorum yemin olsun etmiyorum. Ben İslam'ı eleştiriyorum. Senin dininin ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum! SÖYLE NEDİR SENİN DİNİN? İslam olmadığından eminim ben

* Kuranı toplama komisyonunda bulunan şu dört kişiden 3ü Osman'ın damadı. unların isimleri şöyle: Sait b As, Abdurrahman b Haris, Abdullah b Zübeyir, Zeyd b Sabit. Bunların toplam çocukları 124. Kadınlarını siz hesaplayın. Tabi yazacaklar kurana 2 şer, 3 er 4 er alın diye!