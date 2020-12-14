Süper Lig'de üst üste alınan yenilgiler sonrası Denizlispor'da teknik direktör değişimi yaşandı. Peki Yalçın Koşukavak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Denizlispor Yalçın Koşukavak'la mı anlaştı? İşte detaylar...

YALÇIN KOŞUKAVAK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yalçın Koşukavak 14 Ekim 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, uzun yıllar kaleci olarak Türk futboluna hizmet etmiştir.

Futbolculuk kariyerinin ardından uzun yıllar çeştili takımlarda teknik direktörlük görevini yürütmüştür.

DENİZLİSPOR YALÇIN KOŞUKAVAK'LA MI ANLAŞTI?

Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Denizlispor, Prosinecki'den boşalan koltuğa Yalçın Koşukavak'ı getirdi.

Ligde son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Denizlispor, 6 puanla 20. sırada yer alıyor.

Yeşil siyahlı kulüp, ligin 12. haftasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmuştu.

YALÇIN KOŞUKAVAK HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Yeni Turgutluspor

Batman Petrolspor

Şanlıurfaspor

Boluspor

Yeni Turgutluspor

Altınordu

YALÇIN KOŞUKAVAK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2007 - Göztepe

2013 - Karacabey Birlikspor

2015 - Altay

2015 - İstanbulspor

2018 - Gazişehir

2019 - Bursaspor