Dev kamyonet devrildi! İçerisinde bulunan yolcular ölümden döndü!Yalçın Turgut Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yalçın Turgut Balaban neden öldü?Resmi Gazete'de bugün (18.10.2021) | 18 Ekim 2021 Resmi Gazete kararlarıHindistan'da sel felaketi! 18 kişi öldü, onlarca insan sele kapıldı, bulunamıyor!Muavin ne demek, TDK'ya göre Muavin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?18 Ekim Bugün hava nasıl olacak? Günlük hava durumu 18 Ekim 2021 PazartesiAcyo ne demek, TDK'ya göre Acyo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kantaron ne demek, TDK'ya göre Kantaron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ayın On Dördü ne demek, TDK'ya göre Ayın On Dördü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kaşmir ne demek, TDK'ya göre Kaşmir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Yalçın Turgut Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yalçın Turgut Balaban neden öldü?

Yalçın Turgut Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yalçın Turgut Balaban neden öldü?

Karikatürist Yalçın Turgut Balaban hakkında çıkan vefat haberleri üzerine vatandaşlar, Yalçın Turgut Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yalçın Turgut Balaban neden öldü? sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizde merak ettiğiniz konu başlıklarına yer verdik.

Yalçın Turgut Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yalçın Turgut Balaban neden öldü?

Karikatürist Yalçın Turgut Balaban, ele aldığı çizimleri ile adını duyurmuştur. Çeşitli dergilerde de karikatürlerine yer verilen Balaban'ın yeteneği, ona defalarca kez ödül aldırmıştır.  Turgut Emin mahlasıyla da bilinen Balaban için bugün çıkan vefat haberleri "Yalçın Turgut Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında?  Yalçın Turgut Balaban neden öldü? " sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Yalçın Turgut Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yalçın Turgut Balaban neden öldü?

YALÇIN TURGUT BALABAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Yalçın Turgut Balaban, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Erenköy Zihnipaşa İlkokulu, Saint Joseph Lisesi, Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamlayan ünlü karikatürist, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransız Filolojisi okuyan usta çizer, ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde maliye bölümünü bitirdi.

Yeni Akit gazetesinde pazartesi günleri yayımlanan "Çizgilerle Haftanın Yorumu" başlıklı karikatürleri de olmak üzere, ayrıyeten Turgut Emin mahlasıyla yazılarını kaleme aldı. İlk çizgileri Yeşilay, Mavi Kırlangıç dergilerinde yayınlanan Balaban daha sonra Milli Gazete'de görev yaptı. Usta çizer, "Nam-ı diğer Cilet Kamil", "Bir garip devr-i alem" ve "Matbuistan Tarihi" adlı çizgi kuşaklara imza attı.

Yalçın Turgut Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yalçın Turgut Balaban neden öldü?

Gölge dergisini 1975'te yayına hazırlayan ve genel yayın yönetmenliğini yapan Balaban, Yeni Devir gazetesini yayına hazırlayanlar arasında da yer aldı. Balaban, Yeni Devir'de günlük siyasi manşet karikatürün yanı sıra Küçük Büyük Adam serisini ele aldı.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Kanımdan değil canımdan evladım" dediği Balaban, usta şair ile çalışma arkadaşı ve dostu oldu, Kısakürek'in vefatına kadar Büyük Doğu'da yer aldı. Eserleri, Avrupa'da çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşan Balaban, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 1983'te ilki gerçekleştirilen Yılın Karikatüristi ödülünün sahibi oldu. Yalçın Turgut Balaban, 1990'da Mustafa Karahasanoğlu ile haftalık Cuma dergisini yayına hazırladı, 1993'te Beklenen Vakit gazetesini yayına hazırlayan kadrodaydı. "Mümtaz Kaz" tipini çizen Balaban, yurt içinde ve yurt dışında birçok karikatür ödülüne layık görüldü. Bir dönem haftalık mizah dergisi Filit'i çıkaran Yalçın Turgut, Mesut Uçakan'ın yönettiği Zeynepler Ölmesin filminde de başrol oynadı.

Yalçın Turgut Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yalçın Turgut Balaban neden öldü?

YALÇIN TURGUT BALABAN NEDEN ÖLDÜ?

 Yalçın Turgut Balaban, beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT