Karikatürist Yalçın Turgut Balaban, ele aldığı çizimleri ile adını duyurmuştur. Çeşitli dergilerde de karikatürlerine yer verilen Balaban'ın yeteneği, ona defalarca kez ödül aldırmıştır. Turgut Emin mahlasıyla da bilinen Balaban için bugün çıkan vefat haberleri "Yalçın Turgut Balaban kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yalçın Turgut Balaban neden öldü? " sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

YALÇIN TURGUT BALABAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yalçın Turgut Balaban, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Erenköy Zihnipaşa İlkokulu, Saint Joseph Lisesi, Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamlayan ünlü karikatürist, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransız Filolojisi okuyan usta çizer, ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde maliye bölümünü bitirdi.

Yeni Akit gazetesinde pazartesi günleri yayımlanan "Çizgilerle Haftanın Yorumu" başlıklı karikatürleri de olmak üzere, ayrıyeten Turgut Emin mahlasıyla yazılarını kaleme aldı. İlk çizgileri Yeşilay, Mavi Kırlangıç dergilerinde yayınlanan Balaban daha sonra Milli Gazete'de görev yaptı. Usta çizer, "Nam-ı diğer Cilet Kamil", "Bir garip devr-i alem" ve "Matbuistan Tarihi" adlı çizgi kuşaklara imza attı.

Gölge dergisini 1975'te yayına hazırlayan ve genel yayın yönetmenliğini yapan Balaban, Yeni Devir gazetesini yayına hazırlayanlar arasında da yer aldı. Balaban, Yeni Devir'de günlük siyasi manşet karikatürün yanı sıra Küçük Büyük Adam serisini ele aldı.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Kanımdan değil canımdan evladım" dediği Balaban, usta şair ile çalışma arkadaşı ve dostu oldu, Kısakürek'in vefatına kadar Büyük Doğu'da yer aldı. Eserleri, Avrupa'da çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşan Balaban, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 1983'te ilki gerçekleştirilen Yılın Karikatüristi ödülünün sahibi oldu. Yalçın Turgut Balaban, 1990'da Mustafa Karahasanoğlu ile haftalık Cuma dergisini yayına hazırladı, 1993'te Beklenen Vakit gazetesini yayına hazırlayan kadrodaydı. "Mümtaz Kaz" tipini çizen Balaban, yurt içinde ve yurt dışında birçok karikatür ödülüne layık görüldü. Bir dönem haftalık mizah dergisi Filit'i çıkaran Yalçın Turgut, Mesut Uçakan'ın yönettiği Zeynepler Ölmesin filminde de başrol oynadı.

YALÇIN TURGUT BALABAN NEDEN ÖLDÜ?

Yalçın Turgut Balaban, beyninde ve karaciğerinde bulunan tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.