Yalı Çapkını Dizisinde Başarının Sırrını Diren Polatoğulları Anlattı

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve büyük bir reyting rekoru elde etmeye layık görülen Yalı Çapkını dizisinde Diren Polatoğulları, Kazım karakteri ile beğenileri toplamaya devam ediyor. Öyle ki Yalı Çapkını dizisinde, Kazım karakterinin hakkını tam anlamıyla vererek oynuyor. Yalı Çapkını dizisinde birçok ünlü oyuncu ve başarılı oyuncu bir arada bulunuyor. Bunların başında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Seyran ve Ferit karakteri ile birçok izleyici tarafından beğenilerek takip ediliyor. Bu iki ünlü oyuncu Seyran ve Ferit çifti olarak dizinin reyting rekoru kırmasında çok büyük katkılar sağlıyor.

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Kazım Karakterinin Şivesi ve Tavırları Olay Oluyor

Yalı Çapkını dizisinde Kazım karakteri başarılı bir şekilde oynamaya devam ediyor. Öyle ki karakterin tavırları, mimikleri ve hareketlerinden birçok izleyici tarafından övgü ile bahsediliyor. Hikayede yer alan Kazım karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, güçlü ve zengin bir ailenin oğlu ile erken yaşta evlenmeye mecbur bırakılan genç bir kızın hayatlarını birleştirmesine birçok kişinin tepki vereceğini düşündüğünü ancak bu hikaye için izleyicilerin normal karşıladığını anlattı.

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Benzer Hikayeler Türkiye ’nin Doğu İllerinde de Var

Türkiye’nin de özellikle Doğu bölgelerinde Yalı Çapkını dizisinin konusu ile ilgili gerçeklerin olduğunu da belirten ünlü oyuncu Diren Polatoğulları, bu konu hakkında hiç yadırganmadığını ifade etti. Ünlü oyuncu, Yalı Çapkın’ı dizisinin rakiplerden neden daha fazla izlendiğini ve çok sevildiğini tespit ederek açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu dizi ile ilgili Ferit karakterinin hareketlerinde kusurunun olduğunu ve bilinen kahramanlardan olmadığını ifade etti. İzleyici tarafından Ferit karakterine çok kızıldığını ve izleyicilerin de Ferit karakterini hiçbir şekilde tutmadığını anlattı. Ferit karakterini izleyicilerin kin beslediğini nefret ettiğini ve hatta küfür bile edebildiklerini anlatırken bu yaşananların gerçek hikaye tadında olduğunu da ifade ediyor.