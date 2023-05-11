Yalı Çapkını Dizisinde Başarının Sırrını Diren Polatoğulları Anlattı

Yalı Çapkını dizisinin başarılı olmasının nedenlerini Diren Polatoğlulları anlattı. Başarıya götüren etkenler bakın neymiş. Hepsi haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Yalı Çapkını Dizisinde Başarının Sırrını Diren Polatoğulları Anlattı

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve büyük bir reyting rekoru elde etmeye layık görülen Yalı Çapkını dizisinde Diren Polatoğulları, Kazım karakteri ile beğenileri toplamaya devam ediyor. Öyle ki Yalı Çapkını dizisinde, Kazım karakterinin hakkını tam anlamıyla vererek oynuyor. Yalı Çapkını dizisinde birçok ünlü oyuncu ve başarılı oyuncu bir arada bulunuyor. Bunların başında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Seyran ve Ferit karakteri ile birçok izleyici tarafından beğenilerek takip ediliyor. Bu iki ünlü oyuncu Seyran ve Ferit çifti olarak dizinin reyting rekoru kırmasında çok büyük katkılar sağlıyor.

Kazım Karakterinin Şivesi ve Tavırları Olay Oluyor

Yalı Çapkını dizisinde Kazım karakteri başarılı bir şekilde oynamaya devam ediyor. Öyle ki karakterin tavırları, mimikleri ve hareketlerinden birçok izleyici tarafından övgü ile bahsediliyor. Hikayede yer alan Kazım karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, güçlü ve zengin bir ailenin oğlu ile erken yaşta evlenmeye mecbur bırakılan genç bir kızın hayatlarını birleştirmesine birçok kişinin tepki vereceğini düşündüğünü ancak bu hikaye için izleyicilerin normal karşıladığını anlattı.

Yalı Çapkını Dizisinde Başarının Sırrını Diren Polatoğulları Anlattı

Benzer Hikayeler Türkiye’nin Doğu İllerinde de Var

Türkiye’nin de özellikle Doğu bölgelerinde Yalı Çapkını dizisinin konusu ile ilgili gerçeklerin olduğunu da belirten ünlü oyuncu Diren Polatoğulları, bu konu hakkında hiç yadırganmadığını ifade etti. Ünlü oyuncu, Yalı Çapkın’ı dizisinin rakiplerden neden daha fazla izlendiğini ve çok sevildiğini tespit ederek açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu dizi ile ilgili Ferit karakterinin hareketlerinde kusurunun olduğunu ve bilinen kahramanlardan olmadığını ifade etti. İzleyici tarafından Ferit karakterine çok kızıldığını ve izleyicilerin de Ferit karakterini hiçbir şekilde tutmadığını anlattı. Ferit karakterini izleyicilerin kin beslediğini nefret ettiğini ve hatta küfür bile edebildiklerini anlatırken bu yaşananların gerçek hikaye tadında olduğunu da ifade ediyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yargı Dizisinden Kötü Haber! Final Kararı Geliyor! Buraya Kadarmış
Yargı Dizisinden Kötü Haber! Final Kararı Geliyor! Buraya Kadarmış
Shakira küllerinden doğdu, en yakışıklı ismi kaptı! Ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı
Shakira küllerinden doğdu, en yakışıklı ismi kaptı! Ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı
Ateş Kuşları’nda Lilya İrem Salman’ın Partner Şansı Çok Konuşuluyor
Ateş Kuşları’nda Lilya İrem Salman’ın Partner Şansı Çok Konuşuluyor
Adım Farah Dizisinde Engin Akyürek’in Mesajı Çok Konuşulacak
Adım Farah Dizisinde Engin Akyürek’in Mesajı Çok Konuşulacak
Son Haberler
İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"
İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"
Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum
Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum
İmamoğlu'nun gittiği şehirlerde seçimler için yardım kartı dağıttığı ortaya çıktı "Kimin parasını dağıtıyorsun?"
İmamoğlu'nun gittiği şehirlerde seçimler için yardım kartı dağıttığı ortaya çıktı "Kimin parasını dağıtıyorsun?"
Yunanlı lider, Türkiye'yi örnek gösterdi: "Türkiye kendi milli savunma sanayisini yüzde 60 geliştirdi"
Yunanlı lider, Türkiye'yi örnek gösterdi: "Türkiye kendi milli savunma sanayisini yüzde 60 geliştirdi"
Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada
Ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylerken sahneden düşerek hastaneye kaldırıldı, şok görüntüler kamerada
Kadın Dizisinin Oyuncusu Gökçe Eyüboğlu’nun Hayatı Birden Değişti
Kadın Dizisinin Oyuncusu Gökçe Eyüboğlu’nun Hayatı Birden Değişti
Çok Okunanlar
Bakanı Varank : İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz"
Bakanı Varank : İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz"
Seçime 3 gün kala İYİ Parti'de şok istifa! adaylıktan ve partisinden istifa etti "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız"
Seçime 3 gün kala İYİ Parti'de şok istifa! adaylıktan ve partisinden istifa etti "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız"
Fatih Erbakan : "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek
Fatih Erbakan : "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı
Recep Usta’dan Kardeşlerim Dizisi ile İlgili İpuçları Geldi! Ortalık Karışacak Gibi
Recep Usta’dan Kardeşlerim Dizisi ile İlgili İpuçları Geldi! Ortalık Karışacak Gibi
Kansere yakalanmıştı! Hilal Cebeci 10 yaş birden gençleşti: Estetik ve kuaför dokunuşu bambaşka biri yaptı
Kansere yakalanmıştı! Hilal Cebeci 10 yaş birden gençleşti: Estetik ve kuaför dokunuşu bambaşka biri yaptı
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"