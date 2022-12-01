Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık! O oyuncu diziye veda ettiğini açıkladı!

Star TV ekranların da yayınlanan ve herkesi ekran başına kitleyen Yalı Çapkını dizisinde o rol alan o oyuncu diziye veda edeceğini açıkladı.

Rukiye Karapunar
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Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık! O oyuncu diziye veda ettiğini açıkladı! 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizin olan Yalı Çapkını dizisi başladığı ilk günden beri seyirciyi ekrana kilitliyor.

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Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık! O oyuncu diziye veda ettiğini açıkladı!
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