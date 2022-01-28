Yalnız Kurt Altay kimdir? Hasan Denizyaran kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Hasan Denizyaran'ın biyografisi...
Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Dizide Altay karakterine hayat veren Hasan Denizyaran dikkat çekti. Peki, Yalnız Kurt Altay kimdir? Hasan Denizyaran kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Hasan Denizyaran'ın biyografisi...
Ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor. Dizinin konusu kadar, güçlü kadrosu da dikkat çekerken, oyuncuların biyografi bilgileri merak konusu oldu. Dizide yakışıklılığıyla genç kızların ilgisini çeken Altay karakteri ise ilgi çekti. Peki, Yalnız Kurt Altay kimdir? Hasan Denizyaran kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Hasan Denizyaran'ın biyografisi...
YALNIZ KURT ALTAY KİMDİR? HASAN DENİZYARAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE EVLİ Mİ? İŞTE, HASAN DENİZYARAN'IN BİYOGRAFİSİ...
Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Drama ve Oyunculuk bölümünde tamamlayan Denizyaran, kariyerine adımını il olarak modellikle attı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı.
Son olarak ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt'ta Altay karakterine hayat veriyor.
HASAN DENİZYARAN OYNADIĞI DİZİLER
2014 - Sungurlar (Dizi)
2014 Elif (Dizi)
2016 - Hayat Sevince Güzel (Dizi)
2018 - 4N1K (Film)
2019 - Afili Aşk (Dizi)
2019 - Kim Daha Mutlu (Film)
2020 - İşte Bu Benim Masalım (İnternet dizisi)
2021 - Yalnız Kurt
YALNIZ KURT DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.