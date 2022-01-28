Ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor. Dizinin konusu kadar, güçlü kadrosu da dikkat çekerken, oyuncuların biyografi bilgileri merak konusu oldu. Dizide yakışıklılığıyla genç kızların ilgisini çeken Altay karakteri ise ilgi çekti. Peki, Yalnız Kurt Altay kimdir? Hasan Denizyaran kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Hasan Denizyaran'ın biyografisi...

YALNIZ KURT ALTAY KİMDİR? HASAN DENİZYARAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE EVLİ Mİ? İŞTE, HASAN DENİZYARAN'IN BİYOGRAFİSİ...