ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor. Dizinin konusu kadar, güçlü kadrosu da dikkat çekerken, oyuncuların biyografi bilgileri merak konusu oldu. Dizide güzelliğiyle mest eden Esra karakteri ise ilgi çekti. Peki, Yalnız Kurt Esra kimdir? Damla Colbay nereli, kaç yaşında? İşte, Damla Colbay'ın biyografisi...

YALNIZ KURT ESRA KİMDİR? DAMLA COLBAY NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, DAMLA COLBAY'IN BİYOGRAFİSİ...

Damla Colbay, 14 Ocak 1993’te İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünde tamamlayan Colbay'ın, profesyonel kariyeri Kara Para Aşk dizisi ile doğmuştur. İçerde dizisinin gazetecisi Eylem karakteri ile şöhret basamaklarını tırmanan Colbay, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Yalnız Kurt dizisinde Esra karakterine hayat vermektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yalnız Kurt/ Esra/ 2022

İçerde/ Eylem/ 2016

Kara Para Aşk /Demet /2014

Hayat Mucizelere Gebe /İnci / 2015

YALNIZ KURT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.