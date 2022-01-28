YALNIZ KURT NİZAMETTİN KİMDİR? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Polat Bilgin'in biyografisi...
ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosu merak edildi. Dizide Nizamettin karakterine hayat veren Polat Bilgin dikkat çekti. Peki, YALNIZ KURT NİZAMETTİN KİMDİR? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Polat Bilgin'in biyografisi...
Yalnız Kurt dizinin ilgi çekici konusu kadar, güçlü kadrosu da dikkat çekerken, oyuncuların biyografi bilgileri merak konusu oldu. Dizide Nizamettin karakteri ise ilgi çekti. Haberimizde merak edilen soru başlıklarına yer verdik. Peki, YALNIZ KURT NİZAMETTİN KİMDİR? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Polat Bilgin'in biyografisi...
YALNIZ KURT NİZAMETTİN KİMDİR? POLAT BİLGİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE EVLİ Mİ? İŞTE, POLAT BİLGİN'İN BİYOGRAFİSİ...
Polat Bilgin, 28 Haziran 1976'da Samsun'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde tamamlamasının ardından Tiyatro Anadolu'ya kadrolu oyuncu olarak dahil olan Polar, Hayalet Tiyatro'yu kurdu ve üç oyun sergiledi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nü bitirerek, yine aynı üniversitede Master eğitimini tamamladı.
Tiyatro Anadolu'da çeşitli oyunlarda rol almakla birlikte yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlikte yaptı. 2007 yılında Tiyatro Anadolu'daki görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti ve ilk televizyon projesi olan Affedilmeyen 'de başrol oynamaya başladı. Dizi 5. bölüm sonunda veda etti. Hemen ardından Gaziantep'te çekilen Karayılan dizisinden Margos karakterini canlandırmaya başladı. 2008 yılında Özge Özberk ile başrolünü paylaştığı Yol Arkadaşım dizisinde Suat karakterini canlandırdı. Bu dizi 41 bölümle oyuncunun en uzun soluklu projesi oldu. Yol Arkadaşım'dan sonra Bursa'da Koleksiyoncu isimli tiyatro oyununda rol almaya başladı. Askere gitmeden önceki son projesi ise Saffet rolüyle Kalp Ağrısı oldu. Askerliği sonrası Karakol adlı dizide konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2011'de Molla Kabız rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır.
TİYATRO
2009 Koleksiyoncu
2006 Kadınlarda Savaşı Yitirdi
2005 Yangın Yerinde Orkideler
2004 Kuru Gürültü
2004 Midas'ın Kulakları
2003 Büyüyünce Ne Olacaksın? (çocuk oyunu)
2003 Kökler
2003 Melekler Şehri
2003 Açık Denizde
2002 Fırtına
2002 Kybele ve Attis
2002 Orkesta
2002 Sandalım Kıyıya Bağlı
2002 Bir Evlenme Teklifi
2001 Keşanlı Ali Destanı
2001 Bende Kalan
2006 Fay Hattı (yardımcı yönetmen)
2004 Harika Oyuncaklar (yönetmen)
2003 Kybele Ana Tanrıça (yönetmen)
2003 Açık Denizde (yönetmen)
2003 Ah Şu Gençler (yönetmen)
2000 J. Faust (yardımcı yönetmen)
TELEVİZYON
2018- Bir Litre Gözyaşı - Onur Doktor (Kanal D)
2011 Tek Başımıza - Ufuk (Star Tv)
2011 Muhteşem Yüzyıl (konuk oyuncu - Star Tv)
2011 Karakol (konuk oyuncu) (Show TV)
2010 Kalp Ağrısı (Atv)
2008 Yol Arkadaşım- Suat (Kanal D)
2007 Karayılan - Margos (Atv)
2007 Affedilmeyen - Aziz (Atv)
SİNEMA
2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var - Orhan
2012 Mahmut İle Meryem - Sofu
Katıldığı Festivaller
2006 Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali
2003 Uluslararası Eskişehir Festivali
2003-2002 Uluslararası Eskişehir Sempozyumu