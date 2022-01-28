Yalnız Kurt dizinin ilgi çekici konusu kadar, güçlü kadrosu da dikkat çekerken, oyuncuların biyografi bilgileri merak konusu oldu. Dizide Nizamettin karakteri ise ilgi çekti. Haberimizde merak edilen soru başlıklarına yer verdik. Peki, YALNIZ KURT NİZAMETTİN KİMDİR? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, Polat Bilgin'in biyografisi...

YALNIZ KURT NİZAMETTİN KİMDİR? POLAT BİLGİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE EVLİ Mİ? İŞTE, POLAT BİLGİN'İN BİYOGRAFİSİ...

Polat Bilgin, 28 Haziran 1976'da Samsun'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde tamamlamasının ardından Tiyatro Anadolu'ya kadrolu oyuncu olarak dahil olan Polar, Hayalet Tiyatro'yu kurdu ve üç oyun sergiledi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nü bitirerek, yine aynı üniversitede Master eğitimini tamamladı.

Tiyatro Anadolu'da çeşitli oyunlarda rol almakla birlikte yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlikte yaptı. 2007 yılında Tiyatro Anadolu'daki görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti ve ilk televizyon projesi olan Affedilmeyen 'de başrol oynamaya başladı. Dizi 5. bölüm sonunda veda etti. Hemen ardından Gaziantep'te çekilen Karayılan dizisinden Margos karakterini canlandırmaya başladı. 2008 yılında Özge Özberk ile başrolünü paylaştığı Yol Arkadaşım dizisinde Suat karakterini canlandırdı. Bu dizi 41 bölümle oyuncunun en uzun soluklu projesi oldu. Yol Arkadaşım'dan sonra Bursa'da Koleksiyoncu isimli tiyatro oyununda rol almaya başladı. Askere gitmeden önceki son projesi ise Saffet rolüyle Kalp Ağrısı oldu. Askerliği sonrası Karakol adlı dizide konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2011'de Molla Kabız rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır.

TİYATRO

2009 Koleksiyoncu

2006 Kadınlarda Savaşı Yitirdi

2005 Yangın Yerinde Orkideler

2004 Kuru Gürültü

2004 Midas'ın Kulakları

2003 Büyüyünce Ne Olacaksın? (çocuk oyunu)

2003 Kökler

2003 Melekler Şehri

2003 Açık Denizde

2002 Fırtına

2002 Kybele ve Attis

2002 Orkesta

2002 Sandalım Kıyıya Bağlı

2002 Bir Evlenme Teklifi

2001 Keşanlı Ali Destanı

2001 Bende Kalan

2006 Fay Hattı (yardımcı yönetmen)

2004 Harika Oyuncaklar (yönetmen)

2003 Kybele Ana Tanrıça (yönetmen)

2003 Açık Denizde (yönetmen)

2003 Ah Şu Gençler (yönetmen)

2000 J. Faust (yardımcı yönetmen)



TELEVİZYON

2018- Bir Litre Gözyaşı - Onur Doktor (Kanal D)

2011 Tek Başımıza - Ufuk (Star Tv)

2011 Muhteşem Yüzyıl (konuk oyuncu - Star Tv)

2011 Karakol (konuk oyuncu) (Show TV)

2010 Kalp Ağrısı (Atv)

2008 Yol Arkadaşım- Suat (Kanal D)

2007 Karayılan - Margos (Atv)

2007 Affedilmeyen - Aziz (Atv)



SİNEMA

2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var - Orhan

2012 Mahmut İle Meryem - Sofu

Katıldığı Festivaller

2006 Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali

2003 Uluslararası Eskişehir Festivali

2003-2002 Uluslararası Eskişehir Sempozyumu