Yalova'da deprem mi oldu son dakika? 6 Şubat 2022 Pazar Yalova neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?
Yalova'da sarsıntı hisseden vatandaşlar bunun üzerine internet arama motorlarında Yalova'da deprem mi oldu son dakika? 6 Şubat 2022 Pazar Yalova neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularına yanıt arıyor.
Afet ve Acil Durum Deprem Dairesi Başkanlığı, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Yalova'da deprem mi oldu son dakika? 6 Şubat 2022 Pazar Yalova neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...
YALOVA'DA DEPREM MI OLDU SON DAKIKA? 6 ŞUBAT 2022 PAZAR
AFAD'ın internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre 6 Şubat 2022 Pazar Yalova'nın Armutlu ilçesinde saat 15.07'de yerin 7.04 km altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Gemlik Korfezi, 3.59 km. Armutlu (Yalova)
Tarih-Saat : 06.02.2022, 15:07:53 TSİ
Enlem : 40.4266 N
Boylam : 28.9930 E
Derinlik : 7.04 km
Detay : https://t.co/jBxAgOseyX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi