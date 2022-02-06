Yalova'da deprem mi oldu son dakika? 6 Şubat 2022 Pazar Yalova neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Yalova'da sarsıntı hisseden vatandaşlar bunun üzerine internet arama motorlarında Yalova'da deprem mi oldu son dakika? 6 Şubat 2022 Pazar Yalova neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularına yanıt arıyor.

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