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Yalova'da deprem mi oldu son dakika? 6 Şubat 2022 Pazar Yalova neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

Yalova'da sarsıntı hisseden vatandaşlar bunun üzerine internet arama motorlarında Yalova'da deprem mi oldu son dakika? 6 Şubat 2022 Pazar Yalova neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularına yanıt arıyor.

Yalova'da deprem mi oldu son dakika? 6 Şubat 2022 Pazar Yalova neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

AYalova'da deprem mi oldu son dakika? 6 Şubat 2022 Pazar Yalova neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?fet ve Acil Durum Deprem Dairesi Başkanlığı, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Yalova'da deprem mi oldu son dakika? 6 Şubat 2022 Pazar Yalova neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar... 

YALOVA'DA DEPREM MI OLDU SON DAKIKA? 6 ŞUBAT 2022 PAZAR 

AFAD'ın internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre 6 Şubat 2022 Pazar Yalova'nın Armutlu ilçesinde saat 15.07'de yerin 7.04 km altında  3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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