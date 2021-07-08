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  3. Yalova'da emekli albay dehşet saçtı! Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, biri bekçi iki kişiyi yaralayıp intihar etti!

Yalova'da emekli albay dehşet saçtı! Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, biri bekçi iki kişiyi yaralayıp intihar etti!

Yalova'da emekli albay 75 yaşındaki Mehmet Ferah, gürültü yaptığı gerekçesiyle 57 yaşındaki Mehmet Ödef'i beylik tabancasıyla öldürdü Ardından biri bekçi iki kişiyi de yaralayan Ferah,

Yalova'da emekli albay dehşet saçtı! Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, biri bekçi iki kişiyi yaralayıp intihar etti!

Yalova'da emekli albay Mehmet Ferah (75), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Mehmet Ödef'i (57) beylik tabancasıyla öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti. Aynı silahla olay yerinden uzaklaşan Ferah, kafasına sıktığı bir kurşunla intihar etti.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLARDI

Olay, saat 19.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy Beldesi Selvili Çiftlik mevkisinde bulunan bir yazlık sitede meydana geldi. İlçeye bağlı Koru beldesi Hürriyet Mahallesinde bulunan sitede, daha önceden "ses çıkarma" nedeniyle komşuları ve site bekçileriyle husumeti bulunan emekli albay Mehmet Ferah, Mehmet Ödef'le yine gürültü sebebiyle tartıştı.

Yalova'da emekli albay dehşet saçtı! Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, biri bekçi iki kişiyi yaralayıp intihar etti!

Tartışma kavgaya dönüşürken, site bekçisi 62 yaşındaki Osman Yiğit ve site sakini 64 yaşındaki Tuncay Merve, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada silahını çıkaran Ferah, art arda tetiğe bastı. 

Yalova'da emekli albay dehşet saçtı! Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, biri bekçi iki kişiyi yaralayıp intihar etti!

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ferah'ın tabancasından çıkan mermiler, Mehmet Ödef ve kavgayı ayırmaya gelen site bekçisi Osman Yiğit ile site sakini Tuncay Merve'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ödef'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve ise Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Bekçi Osman Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yalova'da emekli albay dehşet saçtı! Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, biri bekçi iki kişiyi yaralayıp intihar etti!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Komşusunu öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşan Mehmet Ferah, deniz kenarına gitti. Bir süre sonra sahil kesiminden gelen silah sesi üzerine ekipler bu yöne hareket etti. Emekli albay Ferah, deniz kıyısında kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Ferah'ın tabanca ile kafasına ateş edip, intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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