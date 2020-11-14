Caner Cindoruk, gerçek hayatında da sadakatsiz çıktı!3 Yaş Eğitici Oyuncaklar Nelerdir?Bursa’da yola dökülen yağ, araçları dans ettirdiRock müziğin güçlü sesi Teoman: "Sırf müzisyenler geçinebilsin diye yapıyorum"Başak Burçları Kolay Mı, Zor Mu Affeder?Futbol sevdası kötü bitti! İşte kalp krizinden ölen gencin o anlarıBaşak Burcu Nasıl Hediyelerden Hoşlanır? Başak burcunun hoşuna gidecek hediyeler!İvana Sert: "Yaz aşkı diyordunuz, kış geldi hala beraberiz"Formula 1 canlı izle S Sport | S Sport canlı izleYay Burcu özellikleri: Yay Burcu şanslı mı şanssız mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Yalovaspor'da koronavirüs şoku! 25 kişinin testi pozitif çıktı

Yalovaspor'da koronavirüs şoku! 25 kişinin testi pozitif çıktı

TFF 3.Lig 3. Grupta mücadele eden Yalovaspor'da futbolcu ve personellere uygulanan koronavirüs testlerinin 25'inin sonucu pozitif çıktı.

Yalovaspor'da koronavirüs şoku! 25 kişinin testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada hızla yayılmaya devam ederken, salgın futbol kulüplerini de vurdu. Birçok takımımızda futbolcular ve teknik heyetlere yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı. Virüsün son kurbanı da Yalovaspor oldu.  

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, “Futbol takımıza 13 Kasım 2020 tarihinde tesislerimizde uygulanan rutin Kovid-19 PCR  testi neticesinde maalesef yeni pozitif vakalara rastlanmıştır. Son test sonuçlarıyla beraber 20 futbolcumuz, 2 teknik heyet, 3 kulüp çalışanı olmak üzere toplam pozitif vaka sayımız 25 olmuştur. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin, idari ve sağlık prosedürleri gereği yasal süreç başlamış olup, 14 gün süreyle maçlara çıkamayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT