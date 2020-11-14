Yalovaspor'da koronavirüs şoku! 25 kişinin testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada hızla yayılmaya devam ederken, salgın futbol kulüplerini de vurdu. Birçok takımımızda futbolcular ve teknik heyetlere yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı. Virüsün son kurbanı da Yalovaspor oldu.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, “Futbol takımıza 13 Kasım 2020 tarihinde tesislerimizde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde maalesef yeni pozitif vakalara rastlanmıştır. Son test sonuçlarıyla beraber 20 futbolcumuz, 2 teknik heyet, 3 kulüp çalışanı olmak üzere toplam pozitif vaka sayımız 25 olmuştur. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin, idari ve sağlık prosedürleri gereği yasal süreç başlamış olup, 14 gün süreyle maçlara çıkamayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.