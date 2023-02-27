Yamato Wakatsuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yamato Wakatsuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yamato Wakatsuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yamato Wakatsuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yamato Wakatsuki 18 Ocak 2002 tarihinde ---, Gunma şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 若月 大和 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yamato Wakatsuki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 26 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yamato Wakatsuki'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yamato Wakatsuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yamato Wakatsuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yamato Wakatsuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yamato Wakatsuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2019 yılında Shonan Bellmare

25 Ocak 2020 yılında Kiryu Daiichi

26 Ocak 2020 yılında Shonan Bellmare

27 Ocak 2020 yılında FC Sion

31 Aralık 2021 yılında Shonan Bellmare

Yamato Wakatsuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yamato Wakatsuki şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yamato Wakatsuki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liberty Omama SC, Mebashi SC Jr Yth, Kiryu Daiichi HS

Japonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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