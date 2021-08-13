Yangın çıkardığı zannedilen kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü!

Cezayir'de yangın çıkardığı düşünülen 22 kişi gözaltına alındı. Yangın sonrası toplam 69 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yapmış olduğu açıklamada ülkede çıkan yangınların sıcaktan olabileceği gibi bir kısmının kasıtlı yapıldığını söyledi.Tebbun, yangınlarla ilgili Tizi Vizu'da 11, Annabe'de 4, Cicel'de 2 ve diğer illerde 5 olmak üzere 22 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SEBEP OLANLAR EN AĞIR CEZAYI ALACAK

Kuzey Afrika'nın kabiliye bölgesinde pazartesi günü çıkan yangında toplam 69 kişi hayatını kaybetti.Tizi Vizu'nın Larbaa Nath Irathen bölgesinde yangını çıkarmakla suçlanan bir adam kalabalık bir grup tarafından yakılarak öldürüldü. kaynaklara göre, öldürülen kişinin bir sanatçı olduğunu ve kundakçılık yapmadığını belirterek şahsın vahşice öldürülmesi karşısında büyük bir şoke yaşadıklarını ifade etti. Cezayir eyalet savcısı, linç olayını araştırdıklarını söyledi. Eyalet savcısı, sorumluların "ağır bir ceza alacağını" ve "iğrenç suçların cezasız kalmaması gerektiğini" söyledi.