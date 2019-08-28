 Yangın Depremleri filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?

Yangın Depremleri filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

YANGIN DEPREMLERİ KONUSU

Promethean Kinetics firması, güneş enerjisine alternatif olarak enerji krizini çözecek kadar güçlü, devrim niteliğindeki bir temiz kömür enerji kaynağı olan Helios teknolojisini üretir. Ancak, bazı hükümetler Helios'un gerektirdiği güvenlik önlemlerini kesmesiyle yüksek patlayıcı ürün, Dünya kabuğunun derinliklerine sızmaya başlayarak devasa yangın patlamaları ve yüzey üzerinde şiddetli depremler meydana getirir. Şehirler sallanır ve okyanuslar yükselip durum giderek ağırlaşırken, Helios teknolojisinin yaratıcısı Eve Carter harekete geçer. Eve Carter insanlığı bu çıkmazdan kurtarabilecek midir?

YANGIN DEPREMLERİ KAÇ YILINDA ÇEKİLMİŞTİR?

Yapım Firması: Bulgarian Unified Film Organization, Odyssey Media

Yapım Yılı: 2014

Yönetmen: Geoff Browne

Süresi: 90 dk

Orijinal Adı: Firequake

YANGIN DEPREMLERİ OYUNCULARI

Alexandra Paul

Zoe Barker

Nigel Barber

James Weber Brown