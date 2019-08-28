Yangın Depremleri filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Yangın Depremleri filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Yangın Depremleri filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...
Yangın Depremleri filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
YANGIN DEPREMLERİ KONUSU
Promethean Kinetics firması, güneş enerjisine alternatif olarak enerji krizini çözecek kadar güçlü, devrim niteliğindeki bir temiz kömür enerji kaynağı olan Helios teknolojisini üretir. Ancak, bazı hükümetler Helios'un gerektirdiği güvenlik önlemlerini kesmesiyle yüksek patlayıcı ürün, Dünya kabuğunun derinliklerine sızmaya başlayarak devasa yangın patlamaları ve yüzey üzerinde şiddetli depremler meydana getirir. Şehirler sallanır ve okyanuslar yükselip durum giderek ağırlaşırken, Helios teknolojisinin yaratıcısı Eve Carter harekete geçer. Eve Carter insanlığı bu çıkmazdan kurtarabilecek midir?
YANGIN DEPREMLERİ KAÇ YILINDA ÇEKİLMİŞTİR?
Yapım Firması: Bulgarian Unified Film Organization, Odyssey Media
Yapım Yılı: 2014
Yönetmen: Geoff Browne
Süresi: 90 dk
Orijinal Adı: Firequake
YANGIN DEPREMLERİ OYUNCULARI
Alexandra Paul
Zoe Barker
Nigel Barber
James Weber Brown
HABERE YORUM KAT