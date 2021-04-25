Usta oyuncu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdiErtuğ Koruyan kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? | Öldü mü? | Ertuğ Koruyan neden öldü?Survivor'da gerilim hızla tırmanıyor! Birbirlerinin üzerine yürüdülerHercai 69. bölüm canlı izle| Hercai final bölümü Atv canlı izleSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Nisan PazarTeşkilat 8. bölüm canlı izle| Teşkilat son bölüm TRT 1 canlı izleÜnsal Arık kimdir, nereli, kaç yaşında?Avrupa Şampiyonu Ünsal Arık'ın “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı tişörtüne tepki yağdı!Yangın merdivenine tırmanan şahıs ekipleri harekete geçirdi!Evi kafeye çevirip kısıtlama saatlerinde okey oynadılar
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yangın merdivenine tırmanan şahıs ekipleri harekete geçirdi!

Yangın merdivenine tırmanan şahıs ekipleri harekete geçirdi!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs binanın yangın merdivenlerine tırmanarak şahıs kafasında kırdığı kiremitleri itfaiye ekiplerine fırlattı.

Yangın merdivenine tırmanan şahıs ekipleri harekete geçirdi!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Gülhan Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet D., 6 katlı bir apartmanın yangın merdiveninden çatısına tırmandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven altına şişme çadır kurmak istedi fakat Mehmet D. çatıdan aldığı kiremitleri kafasında kırarak ekiplere fırlattı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından bir yakını tarafından aşağı indirilen Mehmet D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Yangın merdivenine tırmanan şahıs ekipleri harekete geçirdi!

Yangın merdivenine tırmanan şahıs ekipleri harekete geçirdi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT