Yangınlarda son durum ne? 10 gün sonra sevindiren haber geldi!

Ülkemizde yaklaşık 11 gündür savaştığı alevler sonunda büyük ölçüde söndürüldü. Özellikle Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ormanları ve bazı yerleşim alanlarını küle çeviren orman yangınları kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumu şu sözlerle özetledi: "47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. 217'si kontrol altında." oluğunu söyledi.

6 YERDE YANGIN DEVAM EDİYOR

Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangın devam ediyor. Bu yangınların haricinde 157 kırsal alan yangınına müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeli ve belki de bir bu kadar kamudan diğer konularda faaliyet gösteren personelle yangınlara müdahale yapıldı.

Önceki gün itibarıyla Gündoğmuş ve Manavgat yangınlarını kontrol altına aldık. Çalışmalarda iki orman işçisi şehit oldu. Tespitlerimize göre 15 bin dekar tarımsal alan, 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 27 bin 407 kanatlı telef oldu. Bunların hepsini ödeyeceğiz. Bu konuyla ilgili de çalışmalar sürüyor. Toplam hava filomuz 15 uçak 57 helikopterden oluşuyor. Orman teşkilatımız da 3 amfibik uçak, 39 helikopter, 7 jandarma helikopteri ve farklı ülkelerden gelen toplamda 20 hava aracı var. Denizden uzak engebeli alanlarda helikopterin sağladığı avantajı artırmak için havuz ve göletler yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR

Zorlu günlerin el birliğiyle atlatılacağını belirten Pakdemirli, "Vatanımız yeşil, mavi ve cennet vatandır. Buraları eski güzelliğine kavuşturacağız. Destek veren Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Hırvatistan, İran ve Rusya ile tüm kurum ve kuruluşlara, belediyelere, yardım kurumlarına, tüm gönüllülere teşekkür ederiz.” dedi.

AB UÇAKLARI DÖNÜYOR

Avrupa Birliği’nden (AB) gelen iki uçağın ayrıldığına işaret eden Pakdemirli, AB tarafından bir amfibik uçağın daha Türkiye’den çekileceğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Yunanistan ve AB’de de daha ciddi yangınlar olması sebebiyle bu uçakların geri çekildiğini söyleyen Pakdemirli, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz yanımızda olmaya devam ediyor” dedi.

YANGINLARDA SON DURUM

Aydın/Çine: Geçtiğimiz gün Muğla Yatağan’dan Çine’ye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Dün rüzgârın tekrar yön değiştirmesiyle yangın Muğla yönüne doğru genişledi.

Muğla/Seydikemer: Dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararması sonrası çalışmalar karadan sürdürüldü.

Muğla/Köyceğiz: Geçtiğimiz gün 5 mahallenin boşaltıldığı yangında dün de Otmanlar Mahallesi tahliye edildi. Yangına müdahale sürüyor.

ANTALYA/KAŞ: Antalya’nın Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

İzmir/Karaburun: Makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. 7 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

YAĞMUR SEVİNCİ

Manavgat orman yangınında, günlerdir mücadele eden orman işçileri ve itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor. Çalışmalar sırasında yağmur damlalarının düştüğü an, orman işçileri büyük sevinç yaşadı. Bazı işçiler ellerini açıp gökyüzüne bakarak, “Çok şükür” diye dua etti. İşçiler, “Şu an sadece biz değil, dağdaki böcekler, kurtlar, kuşlar dua ve şükrediyor. Bu yağmura günlerce şükretmemiz gerekiyor. Hepimizin yüzü gülüyor. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.