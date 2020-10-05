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  3. Otobüs şoförü yolcular tarafından boynundan bıçaklandı

Otobüs şoförü yolcular tarafından boynundan bıçaklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki yolcu yanına oturmasına izin vermeyen halk otobüsü şoförüyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yolculardan biri şoförü boynundan bıçakladı. Çok fazla kan kaybı bulunan şoför hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü yolcular tarafından boynundan bıçaklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde saat  11.30 sıralarında meydana gelen olayda Murat Cürül idaresindeki İzmit - Kartepe arası sefer yapan 41 F 0569 plakalı özel halk otobüsüne duraktan iki yolcu bindi. Yolculardan biri otobüs şoförünün yanındaki boş koltuğa oturmak isteyince şoför tarafından koronavirüs tedbirleri hatırlatılarak uyarıldı.

Bunun üzerine öfkelenen yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı.  Boğuşma kısa sürede otobüsün dışına taşarak kavgaya dönüştü. Otobüsten inince şahıslardan birisi cebindeki bıçağı çıkararak otobüs şoförü Murat Cürül’ün boynuna sapladı. Kanlar içinde yere yığılan şoförü, o sırada olay yerinde bulunan arkadaşı kendi aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Çok fazla kan kaybı bulunan şoförün, hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yanına oturmasına izin verilmeyen yolcular otobüs şoförünü boynundan bıçakladı

HASTANEYE GİDİP RAPOR ALDILAR

Öte yandan, şoförü yaralayan 2 kişinin başka bir hastaneye giderek kendilerine darp raporu aldıkları ve karakola gittikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yanına oturmasına izin verilmeyen yolcular otobüs şoförünü boynundan bıçakladı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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