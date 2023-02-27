Yannick Cervellera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannick Cervellera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannick Cervellera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannick Cervellera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannick Cervellera 4 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannick Cervellera Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elevate yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yannick Cervellera'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yannick Cervellera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannick Cervellera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannick Cervellera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannick Cervellera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Eint. Trier U17

1 Temmuz 2018 yılında Eint. Trier U19

1 Temmuz 2019 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2020 yılında Differdange 03

30 Haziran 2021 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2021 yılında US Hostert

30 Haziran 2022 yılında Pr. Niederkorn

Yannick Cervellera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannick Cervellera şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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