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  3. "Yaparsa AK Parti yapar" başlığı, dünya gündemi sıralamasına girdi!

"Yaparsa AK Parti yapar" başlığı, dünya gündemi sıralamasına girdi!

Twitter'da gündem olan "Yaparsa AK Parti yapar" başlığı, dünya sıralamasına girerek, yükselişe geçti.

"Yaparsa AK Parti yapar" başlığı, dünya gündemi sıralamasına girdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz akşam kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşa, çiftçiye, öğrenciye güzel haberler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, fatura desteğinin de sağlanacağını duyurdu. Bununla birlikte dünyada elektrik ve doğalgazı en uygun fiyata veren ülkeler arasında Türkiye'nin de başı çektiğini duyurdu. Peş peşe gelen güzel haberler sonrası Twitter'da gündem olan "Yaparsa AK Parti yapar" başlığı, dünya sıralamasına girdi.

Yaparsa AK Parti yapar başlığı, dünya gündemi sıralamasına girdi!

MESAİ SAATİNDE EN ÇOK OKUNAN BAŞLIK

Twitter Türkiye gündeminde yer alan "Yaparsa AK Parti yapar" başlığı, dünya sıralamasına da girdi. Üstelik mesai saatinde, internet etkileşiminin az olduğu zamanda bu sıralamaya giren başlığa, saatler ilerledikçe yoğun ilgi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Bakanların çalışma potansiyelini gözler önüne serdi. Pandemi döneminde dünya çapında yaşanan sıkıntılardan hızlı bir şekilde kurtulan Türkiye'nin başarısı, dünya gündeminde de yer aldı.

Yaparsa AK Parti yapar başlığı, dünya gündemi sıralamasına girdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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