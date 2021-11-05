Yaprak Dökümü'nü Hayriye'si Güven Hokna, Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya'yı eleştirirken acımadı!

Yayınlandığı döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisiyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Güven Hokna, 2. Sayfa programına katıldı. Programda Yaprak Dökümü dizisinde kızı rolünü oynayan Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya’yı yorumlayarak genç yıldızlara tavsiyeler verdi.

"ÇOK ABARTILI"

Fahriye Evcen’in daha doğal olması gerektiğini belirten Hokna, “Biraz daha az özenli daha kendileri gibi olmalılar. Doğallıktan uzak bir görünüşleri var. Yaptıkları makyajda çok abartılı” dedi.

"FRENE BASMASI LAZIM"

Serenay Sarıkaya’nın ise aşk hayatıyla fazla gündemde olduğunu belirten Hokna, “Bence çok hızlı ilerliyor. Biraz frene basması lazım. Hız kesmeden devam ederseniz tökezlersiniz. Aşk hayatıyla fazla gündemde. Böyle haberleri gördükçe güzel bir kızın zarafetini yitirdiğini görüyorsunuz” şeklinde konuştu.