Ispavli ne demek, TDK'ya göre Ispavli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan çarpıcı açıklama! 2022'de uzaya gönderilecek İlk Türk astronot bir bilim insanı olacak!Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri ve kılavuzuCumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesinin açılış töreninde konuştu! CHP ve İYİ Parti'ye seslendi: Ne oldu size? Hani siz teröre karşıydınız?Yaprak Dökümü'nü Hayriye'si Güven Hokna, Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya'yı eleştirirken acımadı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı paylaştı! Erdoğan sahaya indi, gençlerle basket oynadıAkar Amber ne demek, TDK'ya göre Akar Amber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Edis bu sefer kalçasıyla gündemde! Görenler gözlerine inanamadı!Halit Evin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Sakaryaspor eski başkanı Halit Evin Biyografisi
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Yaprak Dökümü'nü Hayriye'si Güven Hokna, Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya'yı eleştirirken acımadı!

Yaprak Dökümü'nü Hayriye'si Güven Hokna, Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya'yı eleştirirken acımadı!

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Yaprak Dökümü dizisinin Hayriye’si usta oyuncu Güven Hokna, Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Yayınlandığı döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisiyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Güven Hokna, 2. Sayfa programına katıldı. Programda Yaprak Dökümü dizisinde kızı rolünü oynayan Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya’yı yorumlayarak genç yıldızlara tavsiyeler verdi.

Yaprak Dökümü'nü Hayriye'si Güven Hokna Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya'yı eleştirirken acımadı!

"ÇOK ABARTILI"

Fahriye Evcen’in daha doğal olması gerektiğini belirten Hokna, “Biraz daha az özenli daha kendileri gibi olmalılar. Doğallıktan uzak bir görünüşleri var.  Yaptıkları makyajda çok abartılı” dedi.

"FRENE BASMASI LAZIM"

Serenay Sarıkaya’nın ise aşk hayatıyla fazla gündemde olduğunu belirten Hokna, “Bence çok hızlı ilerliyor. Biraz frene basması lazım. Hız kesmeden devam ederseniz tökezlersiniz. Aşk hayatıyla fazla gündemde. Böyle haberleri gördükçe güzel bir kızın zarafetini yitirdiğini görüyorsunuz” şeklinde konuştu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT