Tokat'ta endişelendiren görüntü: Yüzlerce balık kıyıya vurduTerörden arındırılan bölgeye can suyu olacak! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarımsal çeşitlilik artırılıyorAşka gelen Hazal Kaya'dan romantik kutlama!Bu kadar da olmaz! Hırsız, camideki yardım parasına göz diktiKahramanmaraş’ta otomobil ile minibüsün çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıNutuk yasaklandı mı 2021? Nutuk kitabı neden yasaklandı, kim yasakladı?Kitap okuma farkındalığı! Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden “Her Yerde Kitap” projesiKadın muhtar, hizmetleriyle vatandaşın yüzünü güldürüyor21 Nisan 2021 Çarşamba dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL ? Serbest piyasa güncel döviz kurları fiyatıNBA'de heyecan dolu karşılaşma! Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans'ı 134-129 mağlup etti
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. HAYATIN İÇİNDEN
  3. Yaptıkları çalışmalarla köylerini baştan aşağı değiştirdiler

Yaptıkları çalışmalarla köylerini baştan aşağı değiştirdiler

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan vatandaşlar yaptıkları tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları ile köylerinin çehresini değiştirdi.

Yaptıkları çalışmalarla köylerini baştan aşağı değiştirdiler

Köyde ve şehirde yaşamlarını sürdüren Yeşilyurt köyü sakinleri, köyün bütün çevre düzenlemesini, tadilatını kendi imkanlarıyla yaparak örnek oluyorlar. Şehirde yaşayan köylüler, pandemi döneminde hafta sonlarını temiz havada geçirmek için doğdukları toprakları tercih ediyorlar. Köyün boş arazilerini çam ağaçlarıyla donatan köy halkı, köyün çevresini değiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Yaptıkları çalışmalarla köylerini baştan aşağı değiştirdiler

Yaptıkları çalışmalarla köylerini baştan aşağı değiştirdiler

Yaptıkları çalışmalarla köylerini baştan aşağı değiştirdiler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT