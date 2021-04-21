Yaptıkları çalışmalarla köylerini baştan aşağı değiştirdiler Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan vatandaşlar yaptıkları tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları ile köylerinin çehresini değiştirdi.

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Köyde ve şehirde yaşamlarını sürdüren Yeşilyurt köyü sakinleri, köyün bütün çevre düzenlemesini, tadilatını kendi imkanlarıyla yaparak örnek oluyorlar. Şehirde yaşayan köylüler, pandemi döneminde hafta sonlarını temiz havada geçirmek için doğdukları toprakları tercih ediyorlar. Köyün boş arazilerini çam ağaçlarıyla donatan köy halkı, köyün çevresini değiştirmenin mutluluğunu yaşıyor. KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI eskişehirmahmudiye