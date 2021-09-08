Yaptıkları iğneden ayağa kalkamayınca mahkemeye başvurdu!

Artvin’in Hopa ilçesinde ikamet eden Tahir Turan (43), iddia ettiğine göre bel ağrısı sorunu ile hastaneye gitti. Kalçasından ağrı kesici iğne yapılan Turan’ın gittikçe ağrıları artmaya devam etti ve ayağa kalkamadı. Turan sonrasında başka bir hastaneye gitti, ağrısının çoğalmasının ve ayağa kalkamamasının nedeninin yapılan iğneden kaynaklı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine doktoru savcılığa şikayet etmek amacıyla adliyeye başvurdu.



Tahir Turan, bel ağrısı şikayeti ile Hopa Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine gittiğini, acildeki doktorun isteği üzerine hemşirenin iğne yaptığını, ardından ayağının yanmaya başladığını belirtti. Evde de yanmanın devam ettiğini ve bacağını oynatamadığını söyleyen Turan, iğne kaynaklı olabileceğinden şüphelenerek tekrar hastaneye gittiğini ifade etti.

Aynı hastaneye tekrar gittiğinde bu defa tablet ağrı kesici verdiklerini ve etki etmediğini bu defa da Rize Devlet Hastanesine müracaat ettiğini söyledi. Yapılan tahlil sonrasında Turan’a, 'Kalçanıza enfeksiyonlu iğne yapılmış ve bu sebeple ayağınızda ağrılar bir süre daha devam edecek' denildi.



Reçete yazıldıktan sonra 33 gün boyunca ağrıları geçmeyen Turan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti ve Hopa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki M.A. isimli doktordan şikayetçi oldu.

Ayrıca Artvin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konu hakkında inceleme başlattı.

