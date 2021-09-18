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Yaptırdığınız aşı hangi ülkelerde geçerli? HES uygulamasına yeni bir özellik geldi!

Koronavirüs aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğunu gösteren bir özellik Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yüklendi.

Yaptırdığınız aşı hangi ülkelerde geçerli? HES uygulamasına yeni bir özellik geldi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği HES uygulaması son güncellemesi ile kullanıcılara sunuldu.

HES uygulamasına bir müddet önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenmişti. Yapılan son güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında bulunan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlar yer alıyor.

Güncelleme ile vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkelerle ilgili bilgi paylaşımı yapabilecek.

Yaptırdığınız aşı hangi ülkelerde geçerli? HES uygulamasına yeni bir özellik geldi!

HES uygulamasına bir yenilik daha geldi. Artık "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan bulunuyor.

Bu şekilde vatandaşların HES kodunu görmelerine veya seçmelerine gerek duyulmadan direkt bir şekilde riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.

 

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