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  3. Yaralı hayvana merhamet eli! Arabanın çarptığı çoban köpeği tedavi altına alındı

Yaralı hayvana merhamet eli! Arabanın çarptığı çoban köpeği tedavi altına alındı

Hakkari'de vicdansız bir sürücü çoban köpeğine çarparak yaralanmasına neden oldu. Ayağı kırılan hayvan için vatandaşlar Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ekipler köpeği iyileştirmek için seferber oldu.

Yaralı hayvana merhamet eli! Arabanın çarptığı çoban köpeği tedavi altına alındı

Hakkari'de araç çarpması sonucu yaralanan çoban köpeği, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Olgunlar köyünde aracın çarptığı çoban köpeği, köy sakinleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine ulaştırıldı. Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi'nin yaptığı muayene sonucunda sol ayağında kırık olduğu tespit edilen köpeğe hemen ilk müdahale yapıldı. Ayağı alçıya alınan köpek, belediye kliniğinde müşahede altına alındı. Veteriner ekipleri, yediği besinden dolayı zehirlenen yavru Alman kurdu cinsi köpeğe de ilk müdahaleyi yaparak müşahede altına aldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yaralı çoban köpeği tedavi altına alındı

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