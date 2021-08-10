Yarasadan bulaşan yeni virüs uyarısı geldi! "Marburg" virüsünde ilk vaka!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Afrika'da ilk defa Gine'de "Marburg humması" görüldüğünü açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörlüğünün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Gueckedou bölgesinde bir klinikte tedavi altına alınan ve sonrasında hayatını kaybeden bir hastadan alınan örneklerde, Marburg hummasının tespit edildiği bildirildi.

Hayatını kaybeden hastadan alınan örneklerin gönderildiği Senegal'deki Pasteur Enstitüsü Marburg humması olduğunu doğruladı.

EBOLA'DA BU BÖLGEDE ÇIKMIŞTI

Yapılan açıklamada 2014-2016 ve 2021'de patlak veren Ebola salgınının da bu bölgede çıktığı da hatırlatıldı.

Bu virüsün geniş bir alana yayılma ihtimalin olduğuna dikkat çeken açıklamada, Gine'nin benzer şekillerde bulaşan Ebola ile mücadeledeki tecrübesinden yararlanarak yerel ekiple birlikte çalıştı belirtildi.

Ebola'yla yakın bir bağı olan "Marburg virüsü", dünyada ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg şehrindeki bir labaratuvarda tespit edilmişti.

İnsanlara ise meyve yarasalarından bulaşan Marburg humması, İnsanlarda da enfekle olan kişilerin vücut sıvıları veya temas halinde yayılması gerçekleşiyor.

AŞISI YA DATEDAVİSİ YOK

Aşısı veya özel bir tedavi şekli bulunamayan Marburg hummasında ölüm oranı yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiklik gösteriyor.

1967 yılında virüsün ilk tespitinden bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupada 12 Marburg humması vakası görüldü.

Batı Afrika'daki Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlanmış olsa da insanlar arasında herhangi bir vaka kaydedilmedi.

Angola'daki 2005'te yılında görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin ise yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.